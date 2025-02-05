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HURDA TEŞVİKİ 2025: ÖTV muafiyeti şartları belli oldu mu? Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi?

Güncelleme Tarihi:

#Sıfır Km#Ötv#Ötv'siz Araç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 13:37

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi için beklenti sürüyor. Araç sahiplerinin dört gözle beklediği hurda teşviki ve ÖTV indirimi muafiyeti için gelişmeler yakından takip ediliyor. Hurda araç teşviki ÖTV indirimi kanun teklifi Meclis'te görüşülmeyi beklerken, sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin konuyla ilgili araştırmaları aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili pek çok spekülasyon gündeme gelirken, sonuncusu pek çok vatandaşın aklında soru işareti oluşturma hususunda yeterli oldu. Henüz hiçbir detayı resmi olarak belli olmayan hurda araç ÖTV indirimi konusunda ortaya atılan iddiada, 12 araç modelinin bu kapsamda satın alınabileceği bilgisi paylaşıldı. Bu bilgi ise engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olabilmesi için şart koşulan, yerli araç statüsüne giren modeller üzerinden evrildi ve hurda araç ÖTV indirimi olarak lanse edildi. Peki, hurda araç ÖTV indirimi ne zaman başlıyor, son durum nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler