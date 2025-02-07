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ENFLASYON TAHMİNİ 2025 || Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahmini ne kadar, yüzde kaç?

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#Enflasyon Tahmini#Merkez Bankası#TCMB
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 14:17

Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı. Orta vadeli tahminleri oluştururken "enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini" esas aldıklarını dile getiren Karahan, ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün artarak devam edeceğini tahminlerine yansıttıklarını söyledi. Peki TCMB 2025 yılı enflasyon tahmini ne kadar, yüzde kaç? İşte ayrıntılar...