EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 | Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir, e-Devlet ile nasıl yatırılır? Emlak vergisi 1. taksit ödemesi son gün hangi tarih?

Emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi 2025 yaklaşıyor. Mart ayının yaklaşmasıyla bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergi için mükellefler emlak vergisi ödemelerinin başlayacağı tarihe yoğunlaştı. Belirtilen tarihler arasında emlak vergisi ödeme süreci, internet üzerinden takip edilebilecek. Emlak vergisine konu olan gayrimenkulün (bina, arsa veya arazi) değeri takdir komisyonu dediğimiz kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu değer üzerinden de çeşitli oranlarda vergi ödenmesi gerekiyor. Peki, 2025 emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte, ayrıntılar.