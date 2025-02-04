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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 | Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir, e-Devlet ile nasıl yatırılır? Emlak vergisi 1. taksit ödemesi son gün hangi tarih?

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#Emlak Vergisi 1. Taksit Ödeme#Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek#Gib.Gov.Tr
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 21:59

Emlak vergisi ödeme ve sorgulama işlemleri şubat ayının gelmesiyle beraber hız kazandı. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergi için mükellefler emlak vergisi ödeme tarihine yoğunlaştı. Yıllık olarak iki taksit halinde ödenen emlak vergisi ödemeleri Gelirler İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden, E-Devlet kapısı ya da EFT/Havale kredi kartı ile gerçekleşecek Cezai duruma düşmek istemeyenlerin emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihinden önce ödemelerini yapması gerekiyor. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Peki, 2025 emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir, e-Devlet ile nasıl yatırılır? Emlak vergisi 1. taksit ödemesi son gün hangi tarih? İşte, e-Devlet emlak vergisi ödeme tarihi bilgisi ve ayrıntılar.