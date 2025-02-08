Emekli promosyonu banka tutarları ve en yüksek emekli promosyonu veren bankaların listesi 2025, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Yeni yıl emekli zam tablosunun netleşmesiyle birlikte, bankaların promosyon tutarları da yükseldi. Bu yılki promosyonlar emekli aylıklarına göre değişmekle birlikte özel bankalar emekli promosyon tutarlarını 20 bin TL'ye kadar çıkardı. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor. Banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası’na direkt yatırılıyor. Bazı bankalar SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını taşıyan müşterilere 18.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, ayrıntılar.