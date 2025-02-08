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EMEKLİ PROMOSYONU 2025 GÜNCEL TUTARLAR ŞUBAT AYI | Emekli promosyonu en yüksek veren bankalar hangileri? SSK Bağkur banka emekli promosyonu ne kadar? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Akbank...

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Promosyonu 2025#En Yüksek Promosyon Veren Bankalar#Ziraat Bankası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 01:51

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar 2025 şubat ayı itibarıyla güncellendi. Milyonlarca SSM ve Bağkur emeklisinin beklediği emekli maaş zammının belirlenmesinin ardından, kamu ve özel bankalar da emekli promosyonu kampanyaları için yarışa başladı. Müşterilerini tutmak yada yeni müşteri edinmek isteyen bankalar şubat ayına özel 2025 emekli promosyonu fırsatına ekstra kampanyalar da sundu. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları sunarken özel bankalar emekli promosyon tutarlarını 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Bunun ardından en yüksek emekli promosyonu veren bankalar TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti emekli promosyon rekabetini artırdı. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme sağlanırken, emekli maaşını taşıyan emekliler, bazı bankalardan ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Peki, emekli promosyonu tutarları ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Akbank ve diğer bankaların promosyon kampanyaları hakkında detaylı bilgiler.