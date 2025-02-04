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EMEKLİ PROMOSYONU 2025: En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankalar ne kadar promosyon veriyor?

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#Emekli Promosyonu 2025#En Yüksek Promosyon Hangi Banka Veriyor#Emekli Promosyonu Banka Tutarları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:22

En yüksek emekli promosyonu hangi bankalar veriyor 2025 sorusu milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gündeminde yer alıyor. 2025 Ocak ayı zam oranlarının ardından Yapı Kredi emekli promosyon, Akbank emekli promosyon, Garanti emekli promosyon, TEB emekli promosyon, ING emekli promosyon tutarları güncellendi. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor. Banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası’na direkt yatırılıyor. Bazı bankalar SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını taşıyan müşterilere 18.000 TL’ye varan emekli promosyonu sağlarken, bazı bankalar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar. Peki, emekli promosyonu 2025 en fazla hangi banka veriyor? İşte, 2025 Ocak emekli promosyonu veren bankalar ve kampanyaları.