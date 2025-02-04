EMEKLİ PROMOSYONU 2025: En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonu banka tutarları ve en yüksek emekli promosyonu veren bankaların listesi 2025, yeni ayın ilk günlerinde vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları 2025 Ocak ayında netlik kazandı. Buna göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Yeni yıl emekli zam tablosunun netleşmesiyle birlikte, bankaların promosyon tutarları da güncellendi. Bu yılki promosyonlar emekli aylıklarına göre değişmekle birlikte özel bankalar emekli promosyon tutarlarını 20 bin TL'ye kadar çıkardı. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları sunarken özel bankalar emekli promosyon tutarlarını 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Bunun ardından en yüksek emekli promosyonu veren bankalar TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti emekli promosyon rekabetini artırdı. Ayrıca Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme sağlanıyor. Emekli maaşını taşıyan emekliler, bazı bankalardan ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Peki, 2025 Ocak en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Bankaların emekli promosyonu ne kadar? İşte, en fazla promosyon veren bankaları 2025 Ocak listesi.