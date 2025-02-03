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EMEKLİ MAAŞ FARKI ŞUBAT 2025 ÖDEME TARİHLERİ | 4A, 4B Emekli Sandığı (Memur emeklisi) zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

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#Memur Emeklisi#Emekli Maaş Farkı#Emekli Maaşı Zam Farkı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:38

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle en düşük SGK 4A,4B emekli aylığı tutarı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Milyonlarca emeklinin beklediği 4C emekli sandığı fark ödemeleri 24 Ocak itibarıyla hesaplarına geçmeye başladı. Şimdi ise gözler TÜİK enflasyon verileri ile 4A, 4B emekli maaş farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, 4A, 4B Emekli Sandığı (Memur emeklisi) zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte emekli maaş farkı Şubat 2025 ödeme tarihleri