EMEKLİ MAAŞ FARKI ŞUBAT 2025 ÖDEME TARİHLERİ | 4A, 4B Emekli Sandığı (Memur emeklisi) zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı maaşı ek ödemeleri 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren başladı. Böylece memur emeklilerinin 2025 Ocak-Temmuz döneminde alacağı aylık tutarı da belli oldu. Bununla birlikte memur emeklilerine ek ödeme yapılacak. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu anımsattı. Peki, 4A, 4B Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte emekli zam farkı ödeme takvimi...