×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Asgari Ücrete ara zam gelecek mi 2025? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi! 2025 Temmuz ayı asgari ücret 2. zammı yapılacak mı, ne kadar olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#2025#Ara Zam
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 18:06

Asgari ücret zammı sonrası gündem de şimdi de asgari ücrete ikinci yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.  Bilindiği üzere 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete iki defa ara zam yapılmıştı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Işıkhan, ihtimallere kapıyı açık bıraktı. İşverenler ve milyonlarca çalışan yapılan son açıklamaların ardından "2025 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret 2. zammı olacak mı? İşte ara zamla ilgili merak edilen detaylar...