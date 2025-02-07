ABD tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı ne kadar, yüzde kaç oldu? Küresel piyasalar için kritik veriler açıklandı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Analistler, ABD'de istihdam verilerinin iş gücü piyasasının durumu ve Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu sağlaması açısından önem taşıdığını belirtti.