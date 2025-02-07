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ABD tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı ne kadar, yüzde kaç oldu? Küresel piyasalar için kritik veriler açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi#Küresel Piyasalar#ABD Borsası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 16:13

ABD tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı rakamları açıklandı. ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı. ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti. ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verileri, petrol, kripto para, altın ve dolar üzerinde etkili olacak. Peki ABD tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı ne kadar, yüzde kaç oldu?