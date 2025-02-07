ABD tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı ne kadar, yüzde kaç oldu? Küresel piyasalar için kritik veriler açıklandı

ABD BORSALARI DALGALI SEYRETTİ
New York borsası, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalışla 44.747,70 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.082,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artarak 19.791,99 puana çıktı.
ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler ile şirket bilançoları yatırımcılar tarafından takip edilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasası koşullarındaki istikrarlı gevşemeye işaret ettiğini belirtti.