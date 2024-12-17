Son dakika... Dolar 35 lira sınırında

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Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 34,9870 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa paralel 34,9370'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,9870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,7980'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 44,4280'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.