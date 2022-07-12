  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Euro – dolar eşitlendi! 20 yıl sonra bir ilk
‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Altın fiyatları 9 ayın en düşük seviyesini gördü! Altın fiyatları 9 ayın en düşük seviyesini gördü!

Euro – dolar eşitlendi! 20 yıl sonra bir ilk

12.07.2022 - 11:16 | Son Güncelleme :
Euro – dolar eşitlendi! 20 yıl sonra bir ilk | Döviz Haberleri

Doların, yatırımcılar tarafından 'güvenli liman' olarak görülmesiyle önemli para birimleri karşısında güçlenmesi sürüyor. Euro’da da değer kaybı sürerken; EuroDolar paritesi 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek Euro ve dolar eşitlendi. Bu durum daha önce 20 yıl önce gerçekleşmişti.

ABD para birimi doların, dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle, Euro da değer kaybını sürdürüyor. EuroDolar paritesi, haftanın ikinci günündeki işlemlerde 1,0000 seviyesine kadar gerileyerek; geçtiğimiz 20 yılın en düşük seviyesini gördü ve böylelikle 1 dolar 1 Euro eşitlendi. Bu durum daha önce Aralık 2002 tarihinde yaşanmıştı. EuroDolar paritesi saat 12:29 itibarıyla yüzde 0,35 oranında düşüşle 1,0004 seviyesinde hareket ediyor.

Euro’da görülen bu değer kaybında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımlarında daha sakin davranabileceği beklentisi de etkili oluyor. ECB’nin temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. ECB temmuz ayı politika faiz kararını 21 Temmuz’da Türkiye saati ise 15:15’te açıklayacak.

AVRUPA RESESYONA DAHA YAKIN

Avrupa resesyona ABD’den daha yakın duruyor. Avrupa ekonomisinde yaşanan bu kötüleşmede Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla, enerji fiyatlarında yaşanan büyük artış Avrupa Birliği’ni oldukça olumsuz etkiledi.

DOLAR DÜNYADA GÜÇLENİYOR

Dolar, tüm önemli para birimleri karşısında değerlenmesini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesiyle; ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,50 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

Doların dünyada güçlenmesinde etkili olan en önemli faktör risk iştahının gerilemesi… Çin'de Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi; yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara yükselmesine sebep oldu. Risk iştahının azalmasıyla, dünya borsa endekslerinde düşüşler yaşandı.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalar yarın Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak olan ABD haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Piyasa beklentisi, ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 9 seviyesine gelerek, yeniden 41 yılın en yüksek seviyesini yenilemesi yönünde… ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında atacağı adımlarda oldukça etkili olduğu için, açıklanacak enflasyonun yön belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FOMC) 26-27 Temmuz tarihinde yapılacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed'den beklenen faiz artışının 75 baz puan olduğu görülüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: -1,07% Hacim : 23.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.388 13.07.2022 Yüksek 2.441
Açılış: 2.435
17,4142 Değişim: -0,06%
Düşük 17,3708 14.07.2022 Yüksek 17,4477
Açılış: 17,4239
17,4836 Değişim: -0,47%
Düşük 17,4618 14.07.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,5562
969,81 Değişim: -0,14%
Düşük 967,67 14.07.2022 Yüksek 974,14
Açılış: 971,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.