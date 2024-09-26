Döviz mevduatları yükselirken yabancılar da hisse aldı

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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 42,9 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 170 milyar 235,70 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Eylül ile sona eren haftada 172 milyar 256,1 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 584,7 milyon dolar artarak 106 milyar 52,9 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 458,2 milyon dolar artarak 66 milyar 203,2 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 208 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 50 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 258 milyon dolar artış gösterdi.

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YABANCILAR HİSSE ALDI

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Eylül haftasında 96,1 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 582,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları ise 23,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 3,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

34.9 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 892,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 16 milyar 199,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 620,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 801,6 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları , milyon dolar seviyesinde açıklandı.