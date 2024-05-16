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Döviz mevduatları düşüşte

16.05.2024 - 14:56 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları düşüşte | Döviz Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,2 milyar dolar azaldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 185,70 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 814,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Mayıs ile sona eren haftada 172 milyar 629,0 milyon dolara geldi.
 
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 191,60 milyon dolar azalarak 106 milyar 768,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 993,90 milyon dolar düşüşle 65 milyar 860,50 milyon dolara geriledi.
 
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 292 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 195 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 miyar 96 milyon dolar düşüş gösterdi.


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