dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Aralık dolar yorum

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Döviz kurları sert geriledi: Yatırımcının döviz talebi azalacaktır

21.12.2021 - 09:45 | Son Güncelleme :
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan dolar ve euro kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gün bazında yüzde 30'u aşan değer kaybına yönelmişti. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan dolar ve Euro kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gün bazında yüzde 30'u aşan değer kaybına yönelirken; yeni günde kurlarda dalgalı bir seyir izleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, TL mevduatları için yeni yapılacak düzenleme, ihracatçılara destek paketi ve BES’te devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılacağına dair mesajlar öne çıktı.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar 18.40 TL'den 12,61 TL seviyesine kadar gerilemişti. Haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan dolar; ilerleyen saatlerde seyrini hafif yukarı çevirirken, sonrasında yeniden değer kaybına yöneldi. Dolar kuru bugün içerisinde 11,1020 TL seviyesine kadar gerilerken; saat 13.01 itibarıyla yüzde 6.13 oranında düşüşle 12,6176 TL seviyelerindeki hareketine devam ediyor.

Dün sert gerileyen Euro kuru, şu dakikalarda da düşüşünü sürdürüyor. Türkiye piyasalarının açılış saatinde 13,96 TL seviyesinde bulunan Euro; yüzde 5,88 oranında düşüşle 14,2627 TL seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayan düşüşle; dün gördüğü 24,3319 TL seviyesinden, bugün 12,5290 TL seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da, yüzde 4,96 oranında düşüşle 16,8757 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

YERLİ YATIRIMCININ DÖVİZ TALEBİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK
Eral Karayazıcı- Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Türk Lirası mevduatı desteklemeye yönelik kararın ilk etkisi sert pozitif oldu döviz kurları açıklama sonrası yüzde 25 kadar değer kaybı yaşadı.

Detayların belli olmasını takiben etkinin kalıcılığı hakkında daha sağlıklı tahmin üretebileceğiz. Mevduatın çok önemli bir bölümü 30 gün vadede yer alıyor. Bu blok vadeyi uzatmaksızın teşvikten yararlanabilecek olursa yerli yatırımcıların döviz talebi önemli ölçüde azalacak ve bu döviz piyasasında dengelenmeyi beraberinde getirecektir.

Kurda stabilizasyon sağlanabilirse bundan borsada en pozitif etkilenecek sektörlerden biri bankacılık olmaya aday görünüyor. Nitekim ilk işlemlerde Borsa İstanbul banka endeksi yüzde 5 değer kazanıyor. Üç aydır rallide bayrağı taşıyan döviz gelirine sahip şirketler ise bir süre dinlenebilir hatta bir miktar değer kaybı yaşayabilirler.

Önümüzdeki hafta-aylarda DolarTL özelinde 11-14 bandı içinde adım adım dalga boylarının küçüldüğü yatay bir seyir var olan bilgi seti ile şansı en yüksek senaryo olarak öne çıkıyor.

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