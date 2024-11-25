Doların 2025'teki yolculuğu nasıl olacak?

Haberin Devamı

Bloomberg Markets Live Pulse'ın son anketine göre, dolar 2025 yılına sağlam bir şekilde başlayacak ve önümüzdeki yıl daha hızlı enflasyon ve artan mali açık gibi risklerle karşı karşıya kalacak.



Gelecek yıla girerken, ankete katılan 89 kişi dolara en çok zarar verebilecek çeşitli riskler konusunda ikiye bölündü. Bütçe açığı endişeleri yüzde 38 ile yanıtlar arasında en büyük payı aldı. Diğer bir yüzde 32'lik kesim ise Ocak ayında göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği gümrük vergilerini yürürlüğe koyması halinde ABD ve küresel büyümenin zayıflamasının gelecek yıl dolar üzerinde baskı yaratacağını düşünüyor.