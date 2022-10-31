dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Ekim döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,58 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,61 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5470 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6610 TL seviyesini görürken; kur saat 12:08 itibarıyla 18,6142 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,6110 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,4810 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,5284 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,38 oranında yükselişle 111,17 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9929 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,99 seviyesinde bulunuyor.

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