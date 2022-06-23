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Dolar kurunda son durum

23.06.2022 - 13:26
23 Haziran güncel dolar fiyatları, Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,28 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,34 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,35 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından; gün içerisinde en düşük 17,3010 TL seviyesini, en yüksek ise 17,3720 TL seviyesini görürken; kur saat 13:18 itibarıyla 17,3688 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3900 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2802 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,2300 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,38 oranında düşüşle 104.59 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0514 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,64 seviyesinde bulunuyor.


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