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Dolar kurunda son durum

12.05.2022 - 10:09
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Mayıs döviz kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,34 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,19 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,30 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15,33 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,2570 TL seviyesini, en yüksek ise 15,3550 TL seviyesini görürken; kur saat 10:02 itibarıyla 15,3488 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2520 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,1937 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.8227 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 104,00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0495 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,71 seviyesinde bulunuyor.

 


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