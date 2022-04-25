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Dolar kurunda son durum

25.04.2022 - 09:25
25 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,76 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,90 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14,74 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14,76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14,7180 TL seviyesini, en yüksek ise 14,7680 TL seviyesini görürken; kur saat 09:10 itibarıyla 14,7634 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,9640 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,9050 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,8916 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 101,31 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0751 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,61 seviyesinde bulunuyor.

 


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