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Dolar kurunda son durum

06.04.2022 - 10:36
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 6 Nisan dolar kuru

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.73 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.04 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.7010 TL seviyesini, en yüksek ise 14.7460 TL seviyesini görürken; kur saat 10:30 itibarıyla 14.7388 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.0840 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0477 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2533 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında yükselişle 99.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0891 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.57 seviyesinde bulunuyor.

 


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