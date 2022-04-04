dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.68 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.68 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14.6690 TL seviyesini, en yüksek ise 14.6970 TL seviyesini görürken; kur saat 08:50 itibarıyla 14.6836 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2440 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.2345 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.2857 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında düşüşle 98.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1047 seviyelerinde hareket ediyor.

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