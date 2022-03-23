23 Mart dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.34 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.79 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7780 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8380 TL seviyesini görürken; kur saat 11:13 itibarıyla 14.8195 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.3840 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.3437 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.6527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 98.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1018 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.62 seviyesinde bulunuyor.

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