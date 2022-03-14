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Dolar kurunda son durum

14.03.2022 - 10:12
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.19 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.76 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 14.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7070 TL seviyesini, en yüksek ise 14.8990 TL seviyesini görürken; kur saat 10:06 itibarıyla 14.8224 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.2930 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.1939 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.3580 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında yükselişle 99.18 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0916 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.09 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.05 seviyesinde bulunuyor.

 


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