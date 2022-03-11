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Dolar kurunda son durum

11.03.2022 - 11:34 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 11 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,73 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,92 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14,89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14,7280 TL seviyesini, en yüksek ise 14,9940 TL seviyesini görürken; kur saat 16:47 itibarıyla 14,7376 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,5180 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,2337 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,3178 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 98.47 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1003 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,05 seviyesinde bulunuyor.

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