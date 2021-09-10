dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Eylül dolar yorum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.97 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.46 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.4328 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4539 TL seviyesini görürken; kur saat 09.19 itibarıyla 8.4516 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,9775 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10,0030 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7120 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 92.50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1826 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.34 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının endişe edildiği kadar şahin olmaması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını söyledi.

Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yakından takip edileceğini bildirdi.

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