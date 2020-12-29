Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 29 Aralık güncel döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta beklentilerin üzerinde açıkladığı faiz artırımı sonrası kademeli düşüşe geçen dolar kuru, dolar endeksinde de yaşanan gerilemenin etkisiyle bugün içerisinde 7.35 TL'nin altına kadar gerilerken; Euro kuru 9.00 TL seviyesinin, Sterlin kuru ise 10 TL seviyesinin altını gördü.

Şenay Zeren

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'ta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı sonrası kademeli olarak düşüşe başlayan dolar kuru, dolar endeksinde yaşanan gerilemenin de etkisiyle Türk Lirası karşısında değer kaybını sürdürüyor. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3450 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4786 TL seviyesini görürken; saat 17.02 itibarıyla 7.3542 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları 20 Kasım tarihinden beri ilk kez 9.00 TL seviyesinin altını görürken; gün içerisinde en düşük 8.9988 TL seviyesine kadar geriledi. Euro kuru, şu dakikalarda ise 9.0129 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de 10 TL'nin altına kadar gerileyerek en düşük 9.9129 TL'yi görerek, aynı dakikalarda 9.9320 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.43 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.45 TL seviyesinden başlamıştı.

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ABD'deki teşvik paketine ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından gerileyen dolar endeksi, yüzde 0.35 oranında düşüşle 90.02 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2255 seviyelerinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

Gedik Yatırım Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, dolar kuru ile ilgili Bigpara’ya yaptığı değerlendirmede “Dolar yurt dışında yaşadığı değer kaybının ve TCMB'nin sıkı duruşunun etkisi ile yılın son haftasında Türkiye'de de yüzde 2,9 değer kaybı yaşadı. Türk Lirası bu performansı ile benzeri sayılan ülke para birimleri ile arasındaki farkın bir kısmını kapattıysa da ben halen kat edebileceği yüzde 3-5 arası bir alan olduğunu, döviz kurlarında bu oranı aşacak bir kayıp için doların dünya genelinde değer kaybının sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda dahi bir noktada TCMB alıcı olarak devreye girebilir ve dövizdeki satıcılı seyri rezerv arttırmak için bir fırsat olarak kullanmak isteyebilir” dedi.

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı dolar kuru değerlendirmesinde 7.30 TL seviyesine dikkat çekerken; dolar endeksi için ise "88.20 önemli destek seviyesidir" şeklinde belirtti. İşte Baştürk'ün analizi:

Dolar kuru...



Baskı devam ediyor...



7.30 kritik seviyedir...



Tepki alımları görebiliriz...



Bakın tepki diyorum...



Mevcut gündemde görünümü önemli bir şekilde değiştirecek bir durum söz konusu değil... pic.twitter.com/ko3SDZ9EQd — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 29, 2020

Dolar endeksi...



Aylık grafik...



88.20 önemli destek bölgesidir...



Dolar endeksindeki düşüşlerde bu bölgeden tepki görebiliriz...



Bu nedenle pariteler ve değerli metallere dikkat etmek gerek... pic.twitter.com/vLMEoaDASz — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 29, 2020

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