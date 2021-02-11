Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Sterlin fiyatları, 11 Şubat dolar fiyatları

Dolar fiyatları bugün içerisinde son 6 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 7.02 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 8.53 TL seviyesinden işlem görüyor.

Döviz kurlarına düşüş eğilimi sürerken dolar kuru, 7.0082 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur, gün içerisinde en yüksek 7.0666 TL seviyesini görürken; saat 17.13 itibarıyla yüzde 0.48 oranında düşüşle 7.0232 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları ise gün içerisinde en düşük 8.5255 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.5383 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7248 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.04 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.05 TL seviyesinden başlamıştı.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.97 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 90.35 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2136 seviyelerinde hareket ediyor.

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