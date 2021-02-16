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"Dolar kurunda diğer uzun durak 6.80 TL"

16.02.2021 - 10:15 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Şubat dolar yorum

Dolar fiyatları ve Euro fiyatları geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda sırasıyla 6.97 TL ve 8.47 TL seviyelerinde bulunuyor. InvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, son dönemde dolar kurunda yaşanan düşüşü değerlendirerek olası beklentilerini Bigpara’ya açıkladı.

Şenay Zeren

Dolar kuru, 6.8965 TL seviyesine kadar gerileyerek 5 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gün içerisinde en yüksek 6.9750 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin 300 baz puanın altındaki seyrini sürdürmesi ve Türkiye’ye sıcak para girişleri ile gerilerken; saat 16.17 itibarıyla yüzde 0.10 oranında yükselişle 6.9707 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne de yatay seviyeden başlamıştı.

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EURO 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.3877 TL'yi görerek 6 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında yükselişle 8.4713 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7013 TL seviyesinde işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.06 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında düşüşle 90.31 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2141 seviyelerinde hareket ediyor.

DİĞER UZUN DURAK 6.80 TL
Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

DolarTL’de 25 Aralık’tan beri beklediğim 7.00 TL’nin altını yeni haftanın ilk gününde gördük. 24 Aralık 2020 tarihinde son kez artırılan 200 baz puan politika faizi ile DolarTL’ye son dokunuş yapılmıştı. Reel ekonomiye maliyeti yüksek olsa da 3 ay içerisinde yüzde 8.25’ten yüzde 17’ye çıkarılan politika faizi olduğu bir süreçte doların 7.00 TL’nin altına kadar gevşeyeceğini öngörmek çok da zor değildi. Ancak bu süreçte yurt içi yerleşiklerin büyük çoğunluğu 8.57 TL’den beri dövizlerini elinde tuttu, Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) rekor seviyelerinden geri gelmedi.

DTH hareketinin en büyük sebebi olan TL’ye güven kaybı, yeni ekonomi politikalarıyla giderilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın bu yılın büyük kısmında faiz indirimi görmeyeceğimiz söylemi ile DolarTL’de bir süre daha 8.00 TL’yi bırakın 7.00 TL’nin üzerini beklemek çok mantıklı olmayabilir. Bir süre sonra 7.00 TL seviyesinin altı, yeni normal olduktan sonra aşağıdaki diğer uzun durak 6.80 TL’yi görürüz. Bazı ünlü yatırım kuruluşları 6.50 TL’yi telaffuz ediyor, ancak 6.80-6.50 TL aralığı ve hatta daha da aşağısı için yüksek faizin yanında siyasi ve politik, pozitif ve kalıcı adımlar atılmak zorunda…

 


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