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Dolar kuru 7.10 TL'nin altını gördü

02.02.2021 - 09:48 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 2 Şubat dolar fiyatları

Döviz kurlarında düşüş eğilimi sürerken; dolar kuru yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar fiyatları, şu dakikalarda 7.18 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 8.65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kurunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz hafta perşembe günü yaptığı Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında verdiği şahin mesajlar sonrası başlayan gerileme hareketi sürerken; Türk Lirası sene başından beri sürdürdüğü, gelişmekle olan ülke para birimleri karşısındaki pozitif ayrışmasını bugün de devam ettiriyor. Dolar fiyatları bugün içerisinde 7.0912 TL seviyesine kadar gerileyerek 6 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; saat 16.31 itibarıyla 7.1875 TL seviyesinde hareket etti.

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EURO 5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.5692 TL'yi görerek 24 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Euro kuru, şu dakikalarda ise 8.6592 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.8250 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.17 TL seviyesinde bulunurken; yeni işlem gününe 7.18 TL seviyesinden başlamıştı.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 91.10 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2042 seviyelerinde hareket ediyor.

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