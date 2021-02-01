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Dolar kuru 6 ayın en düşük seviyesinde

01.02.2021 - 09:25 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Şubat dolar yorum, güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görürken şu dakikalarda 7.17 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 8.68 TL seviyelerinde bulunuyor. Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, "Türk Lirasında halen yüzde 5 kadar bir prim alanı olduğunu, bu nedenle döviz kurlarında düşüş yakında sona erebilir demek için erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şenay Zeren

Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz hafta perşembe günü yaptığı Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında verdiği mesajlar sonrası başlayan düşüş hareketini sürdürüyor. Dolar bugün içerisinde 7.1683 TL'ye kadar gerileyerek 7 Ağustos 2020 tarihinden bu güne en düşük seviyeyi görürken; saat 17.19 itibarıyla 7.1799 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.6685 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6875 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.8296 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.28 oranında yükselişle 90.84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2094 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.69 seviyesinde bulunuyor.

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DÖVİZ KURLARINDA DÜŞÜŞ SONA EREBİLİR DEMEK İÇİN ERKEN
Eral Karayazıcı – Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Türk Lirası, geçen hafta hız kazanan değer artışını yeni hafta da sürdürüyor. Şüphesiz bunun zemini önceki yıllarda ülkemizde döviz kurlarının benzerimiz ülkelerde yükseldiğinden daha fazla yükselmiş olması. Ancak gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığı. Enflasyon kansere, görece yüksek faiz de yan etkileri kaçınılmaz kemoterapi tedavisine benziyor. Piyasa aktörleri Türkiye'nin ilacı yıl ortasından itibaren azaltmaya başlayacağını düşünürken; Naci Ağbal geçen hafta havayı değiştirdi ve TCMB'nin kanseri temizlemeden tedaviyi sonlandırmayacağı konusunda ikna edici oldu.

Şimdi diyeceksiniz, bu durumda döviz kurları hep mi düşecek elbette hayır. Değer kaybı yaşayan bir varlığın fiyatının yön değiştirmesi için ya şartların değişmesi ya da fiyatın iskontolu hale gelmesi lazım. Ben bu anlamda Türk Lirasında halen yüzde 5 kadar bir prim alanı olduğunu, bu nedenle döviz kurlarında düşüş yakında sona erebilir demek için erken olduğunu düşünüyorum.


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