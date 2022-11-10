Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 10 Kasım güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,60 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5530 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6570 TL seviyesini görürken; kur saat 11:43 itibarıyla 18,6060 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,7080 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,6088 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,2056 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 110,53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9998 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,48 seviyesinde bulunuyor.

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