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Dolar fiyatlarında son durum

01.09.2022 - 11:14
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,20 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,29 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,19 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,20 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlarken ardından, gün içerisinde en düşük 18,1840 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2270 TL seviyesini görürken; kur saat 11:07 itibarıyla 18,2063 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3310 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2937 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında yükselişle 108,89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0029 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,58 seviyesinde bulunuyor.

 


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