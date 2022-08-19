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Dolar fiyatlarında son durum

19.08.2022 - 08:38
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,07 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,23 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,09 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,0300 TL seviyesini, en yüksek ise 18,0940 TL seviyesini görürken; kur saat 08:28 itibarıyla 18,0788 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2840 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2327 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,5427 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında yükselişle 107,65 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0076 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,19 seviyesinde bulunuyor.

 


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