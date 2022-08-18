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Dolar fiyatlarında son durum

18.08.2022 - 09:58
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,9320 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9680 TL seviyesini görürken; kur saat 09:54 itibarıyla 17,9688 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3130 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2590 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,5727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 106,87 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0151 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,14 seviyesinde bulunuyor.

 


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