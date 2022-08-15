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Dolar fiyatlarında son durum

15.08.2022 - 10:49 | Son Güncelleme :
15 Ağustos dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,39 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 17,93 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 17,96 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,8980 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9670 TL seviyesini görürken; kur saat 10:40 itibarıyla 17,9636 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4330 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3990 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,7384 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında yükselişle 105,88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0242 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,07 seviyesinde bulunuyor.

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