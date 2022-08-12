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Dolar fiyatlarında son durum

12.08.2022 - 11:06 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,49 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 17,9280 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9700 TL seviyesini görürken; kur saat 10:56 itibarıyla 17,9688 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,5530 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,4937 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,8827 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 105,37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0259 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,31 seviyesinde bulunuyor.

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