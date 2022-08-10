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Dolar fiyatlarında son durum

10.08.2022 - 10:35
10 Ağustos döviz fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,93 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,91 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,8490 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9680 TL seviyesini görürken; kur saat 10:22 itibarıyla 17,9488 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3400 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3337 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,6927 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 106,27 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0212 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,52 seviyesinde bulunuyor.


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