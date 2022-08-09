Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 9 Ağustos güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 17,9100 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9730 TL seviyesini görürken; kur saat 09:55 itibarıyla 17,9615 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3440 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,7127 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında düşüşle 106,28 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0205 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,95 seviyesinde bulunuyor.

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