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Dolar fiyatlarında son durum

05.08.2022 - 11:45
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 5 Ağustos güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,38 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,96 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,8910 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9730 TL seviyesini görürken; kur saat 11:23 itibarıyla 17,9688 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4160 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3805 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,8227 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,24 oranında yükselişle 105,94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0227 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17,23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,93 seviyesinde bulunuyor.

 


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