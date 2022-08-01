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Dolar fiyatlarında son durum

01.08.2022 - 10:39
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Ağustos döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,92 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 17,91 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 17,94 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,8560 TL seviyesini, en yüksek ise 17,9590 TL seviyesini görürken; kur saat 10:32 itibarıyla 17,9297 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,3940 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3625 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,8803 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında yükselişle 105,67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0229 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17,18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,02 seviyesinde bulunuyor.

 


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