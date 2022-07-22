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Dolar fiyatlarında son durum

22.07.2022 - 10:39
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 22 Temmuz döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,07 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,6260 TL seviyesini, en yüksek ise 17,7960 TL seviyesini görürken; kur saat 10:22 itibarıyla 17,7420 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1600 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0751 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,2427 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 106,89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0185 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,72 seviyesinde bulunuyor.

 


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