Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 6 Temmuz döviz fiyatları

Dolar fiyatlarında son durum
Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,09 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,52 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,97 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,9500 TL seviyesini, en yüksek ise 17,1030 TL seviyesini görürken; kur saat 09:09 itibarıyla 17,0920 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,5310 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5221 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,3827 TL seviyesinde işlem görüyor.
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Dünyada dolar güçlenirken; dolar endeksi 106,66 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesini gördü. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 106,62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0258 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,85 seviyesinde bulunuyor.
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