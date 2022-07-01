1 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,70 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,46 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,69 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 16,6700 TL seviyesini, en yüksek ise 16,7210 TL seviyesini görürken; kur saat 09:31 itibarıyla 16,7088 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 17,4350 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,4637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,2727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,22 oranında yükselişle 104,91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0456 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,08 seviyesinde bulunuyor.

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