  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Kiracıya ihtar yağıyor Kiracıya ihtar yağıyor Sonraki Haber › Ekonomik güven endeksi açıklandı Ekonomik güven endeksi açıklandı

Dolar fiyatlarında son durum

29.06.2022 - 10:22
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 29 Haziran güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,67 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,53 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,5600 TL seviyesini, en yüksek ise 16,7230 TL seviyesini görürken; kur saat 10:10 itibarıyla 16,6754 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 17,4500 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5360 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,3402 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında yükselişle 104,55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0507 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,93 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.454 Değişim: -1,47% Hacim : 9.427 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 2.454 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6963 Değişim: 0,08%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5496 Değişim: -0,02%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5723
Açılış: 17,5532
974,92 Değişim: -0,12%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.