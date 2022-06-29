Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 29 Haziran güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,67 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,53 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,5600 TL seviyesini, en yüksek ise 16,7230 TL seviyesini görürken; kur saat 10:10 itibarıyla 16,6754 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 17,4500 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5360 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,3402 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında yükselişle 104,55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0507 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,93 seviyesinde bulunuyor.

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