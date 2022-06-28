dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Haziran dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,54 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,5100 TL seviyesini, en yüksek ise 16,6160 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 16,6119 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5997 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,4141 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 103,84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0583 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,87 seviyesinde bulunuyor.

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