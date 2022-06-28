  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi Sonraki Haber › Gram altın ne kadar? 28 Haziran çeyrek altın fiyatları Gram altın ne kadar? 28 Haziran çeyrek altın fiyatları

Dolar fiyatlarında son durum

28.06.2022 - 11:47
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Haziran dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,54 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,5100 TL seviyesini, en yüksek ise 16,6160 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 16,6119 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5997 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,4141 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 103,84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0583 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,87 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.521 Değişim: -0,31% Hacim : 24.595 Mio.TL Son veri saati : 16:09
Düşük 2.517 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6418 Değişim: 0,70%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6800
Açılış: 16,5259
17,5339 Değişim: 0,04%
Düşük 17,4694 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
977,01 Değişim: 0,84%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,87
Açılış: 968,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.