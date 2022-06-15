Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 15 Haziran güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 17,24 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,08 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 17,28 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 17,24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 17,2140 TL seviyesini, en yüksek ise 17,2930 TL seviyesini görürken; kur saat 09:28 itibarıyla 17,2488 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1160 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0837 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,7527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında düşüşle 105,11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0484 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,70 seviyesinde bulunuyor.

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