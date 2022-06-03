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Dolar fiyatlarında son durum

03.06.2022 - 09:16
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 3 Haziran güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,48 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,4360 TL seviyesini, en yüksek ise 16,5050 TL seviyesini görürken; kur saat 09:02 itibarıyla 16,4846 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,8130 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,7537 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20.7527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında düşüşle 101,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0755 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,88 seviyesinde bulunuyor.

 


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