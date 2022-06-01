dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,39 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,3730 TL seviyesini, en yüksek 16,4440 TL seviyesini gördü. Kur saat 10:42 itibarıyla 16,4288 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6520 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,6137 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,8060 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında yükselişle 101,91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0716 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,78 seviyesinde bulunuyor.

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