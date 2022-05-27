Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 27 Mayıs güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,27 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,35 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,3130 TL seviyesini, en yüksek ise 16,3860 TL seviyesini görürken; kur saat 09:44 itibarıyla 16,3856 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6360 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,6001 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,6693 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.24 oranında düşüşle 101,59 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0740 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,16 seviyesinde bulunuyor.

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