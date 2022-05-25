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Dolar fiyatlarında son durum

25.05.2022 - 09:34
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,18 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,31 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,07 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,17 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,0430 TL seviyesini, en yüksek ise 16,1910 TL seviyesini görürken; kur saat 09:25 itibarıyla 16,1888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,3460 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,3124 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,2927 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında yükselişle 101,99 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0694 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,97 seviyesinde bulunuyor.

 


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